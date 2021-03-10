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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مدير صحة السويس يجتمع بالرائدات الريفيات

الأربعاء 10/مارس/2021 - 01:13 ص
جريدة الدستور
كريم أنور
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اجتمع وكيل وزارة الصحة بالسويس الدكتور إسماعيل الحفناوي بالرائدات الريفيات والمثقفات الصحيات بحضور سحر شعبان مسئول الرائدات بالمديرية لحثهم على نشر التوعية بأهمية المشاركة الإيجابية بالتسجيل الطبي وفتح الملفات العائلية لأهالي السويس بالمجان في منظومة التأمين الصحي الشامل.

وبدأ الاجتماع بتأكيد الحفناوي على أهمية الدور الذي تلعبه الرائدات الريفيات في توعية المواطنين وتوصيل الرسائل التوعوية بشكل مبسط لكافة شرائح المجتمع من خلال المرور المستمر على المنازل وخاصة بالمناطق الريفية.

وقال مدير صحة السويس إن مثل تلك الاجتماعات تهدف لنشر وتعميق الرسائل المجتمعية والصحية السليمة لأفراد الاسرة والمجتمع، خاصة هذه الفترة الإستثنائية من فيروس كورونا ومتابعة التوعية بالإجراءات الوقائية والإحترازية داخل الوحدة أو المنشأة الصحية التي يعملن بها أو من خلال المرور على المنازل والعمل من منزل لمنزل للترويج لفتح الملف العائلى وأهميته لبدء التشغيل التجريبى للمشروع بمحافظة السويس.

حضر الاجتماع دكتور رضا فكري وكيل المديرية ودكتورة سارة أحمد منسق مشروع التأمين الصحي الشامل.

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