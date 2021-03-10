إيقاف مدافع فريق فولفسبورج الألمانى 4 لقاءات

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، إيقاف مدافع فريق فولفسبورج، باولو أوتافيو، 4 مباريات، وذلك بعد تعرضه لطرد مباشر خلال مواجهة الفريق أمام هوفنهايم.وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، اليوم، أن اللاعب تعرض للطرد بعد عرقلة موناس دبور لاعب هوفنهايم بتدخل من الخلف في المباراة التي خسرها فريقه بهدفين لهدف.ويفتقد فولفسبورج أيضًا لريناتو شتيفين حتى إشعار آخر بعد تعرضه لإصابة في الكاحل أمام هوفنهايم.