تأهل التونسية أنس جابر إلى ثمن نهائى بطولة دبى للتنس

تأهلت لاعبة التنس التونسية أنس جابر (المصنفة 31 عالميا)، إلى الدور ثمن النهائي من بطولة دبي المفتوحة للتنس، بعد فوزها على لاعبة كازاخستان إيلينا ريباكينا (المصنفة 23 عالميا) بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة (7-6، 4-6 و6-2).يذكر أن أنس جابر كانت قد فازت الأحد الماضي، في الدور الأول من البطولة الدولية، على اللاعبة التشيكية كاترين سينياكوفا بمجموعتين دون مقابل (6-2 و6-2).