واشنطن: حقن 93.7 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

أعلنت هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن حوالي 93.7 مليون جرعة من لقاح كورونا تم حقنها في الولايات المتحدة حتى الآن.وأضافت الهيئة الأمريكية - حسبما نقلت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية اليوم - أن 93 مليونا و692 ألفا و598 جرعة من اللقاح تم حقنها في الولايات المتحدة بما يشكل 76% من إجمالي 123 مليونا و232 ألفا و775 جرعة تم تسلمها.وأشارت الهيئة إلى أن حوالي 10% من سكان الولايات المتحدة، أكثر من 32 مليون شخص، تلقوا على الأقل جرعة واحدة من اللقاح حتى الآن.