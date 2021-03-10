روسيا: مشاورات موسكو حول أفغانستان ستركز على مفاوضات السلام

كشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن أجندة المشاورات حول أفغانستان المزمع عقدها في موسكو في 18 مارس الجاري.وأوضحت زاخاروفا - في بيان - أن مشاورات «الترويكا الموسعة» (روسيا، الولايات المتحدة، الصين وباكستان) ستناقش سبل العمل على دفع المفاوضات الأفغانية الجارية، وخفض مستوى العنف في أفغانستان، وإنهاء النزاع المسلح في هذا البلد ونشوء أفغانستان كدولة تنعم بالسلام والاستقلال ومكتفية ذاتيًا وحرة من الإرهاب وجرائم المخدرات.وقالت المتحدثة إنه من المخطط إصدار بيان مشترك بناء على نتائج اللقاء، مشيرة إلى أن أعماله ستجرى بمشاركة ممثلي حكومة أفغانستان والمجلس الأعلى للمصالحة الوطنية، وسياسيين أفغان بارزين، ووفد عن حركة طالبان.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشأن الأفغاني ضمير كابولوف، أن روسيا وجهت دعوة إلى ممثلي الحكومة الأفغانية وشخصيات أفغانية بارزة و«طالبان» لحضور مشاورات «الترويكا الموسعة» المزمع عقدها يوم 18 مارس.