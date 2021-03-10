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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الوزراء الكندى: الوقت ليس ملائمًا للحديث عن إلغاء الملكية

الأربعاء 10/مارس/2021 - 01:03 ص
جستن ترودو
جستن ترودو
أ ش أ
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قال رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، إن حكومته لن تشارك في محادثات دستورية حول إلغاء الملكية بينما لا يزال الوباء مستشريًا وتواجه البلاد اضطرابًا اقتصاديًا غير مسبوق.

وفي تصريحات للصحفيين، رد ترودو على سؤال عما إذا كان ينبغي على كندا إعادة النظر في علاقاتها مع العائلة الملكية بعد تصريحات حفيد الملكة ودوق ساسكس الأمير هاري وزوجته ميركل الأخيرة، وقال "من الواضح أنني أتمنى التوفيق لجميع أفراد العائلة المالكة. لكن تركيزي، كما قلنا، هو تجاوز هذا الوباء".

وقال ترودو "إذا أراد الناس التحدث لاحقا عن التغيير الدستوري وتغيير نظام حكومتنا، فلا بأس. يمكنهم إجراء تلك المحادثات. لكن في الوقت الحالي، لا أجري هذه المحادثات".

وفي مقابلة مثيرة مع المذيعة الحوارية الأمريكية الأشهر في العالم أوبرا وينفري، وصف هاري وميجان العائلة المالكة بأنها "مجموعة مهووسة بالصحف التي فشلت في حماية ابنهما الصغير، آرتشي" وكشفا عن ملاحظات عنصرية حول لون بشرته.

وأدى إعلان هاري وميجان في يناير 2020، عن اعتزامهما التخلي عن أدوارهما الملكية، إلى إغراق الأسرة في أزمة. وفي الشهر الماضي أكد قصر بكنجهام أن الانفصال سيكون دائما، حيث يتطلع الزوجان إلى إقامة حياة مستقلة في الولايات المتحدة.

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