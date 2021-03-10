«شكرى» يبعث برقية لوزير الدفاع بمناسبة ذكرى يوم الشهيد

بعث وزير الخارجية سامح شكري، ببرقية إلى الفريق أول محمد زكي، القائـد العـام للقـوات المسلحة، وزيـر الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة ذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم.وقال «شكري»: «سيظل يوم الشهيد نبراسًا مُضيئًا يُخلد ذكرى دماء أبية سالت من أجل الدفاع عن أرض هذا الوطن، ومن أجل الحفاظ على مقدراته وصون سيادته واستقلاله؛ فهم شهداء لم يبخلوا بأرواحهم الطاهرة من أجل رفعة الوطن والنيل من أعدائه».وأضاف: «إنني وإذ أنقل لسيادتكم تقديرنا الكامل لدور القوات المسلحة ورجالها الأبطال، لأود أن أنتهز هذه المناسبة للإعراب عن اعتزازنا الكامل لما يقدمونه من تضحيات فداءً للوطن ولشعبنا العظيم. كما أتقدم وأعضاء الوزارة بتحية صادقة لأسر شهدائنا الأبرار وتضحياتهم الجليلة».واختتم: «حفظ الله مصر، وصان قواتنا المسلحة حامية لبلادنا، وتغمد شهداءنا الأبرار بواسع الرحمة والمغفرة».