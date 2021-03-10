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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فى ذكرى فوكوشيما.. «الطاقة الذرية» تؤكد تعزيز السلامة النووية

الأربعاء 10/مارس/2021 - 12:59 ص
رفائيل جروسي، المدير
رفائيل جروسي، المدير العام للوكالة
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أكد رفائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الوكالة الدولية قامت ببناء منصة واحدة تعزز ممارسات السلامة النووية الواضحة للمواقع الحالية وتلك التي يتم تطويرها وإنشاؤها، مشددا على أن عمل الوكالة لم يؤد فقط إلى تحسينات ملموسة في سلامة المواقع النووية فحسب بل أوجد ثقافة سلامة عالمية مستدامة وقوية.

وقال جروسي - فى بيان، بمناسبة الذكرى العاشرة لوقوع حادث التسرب النووي في فوكوشيما باليابان - إنه في غضون أشهر قليلة من وقوع حادث فوكوشيما النووي قبل 10 سنوات وضعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية خطة عمل شاملة لتعزيز إطار الأمان النووي العالمي وأيدتها الدول الأعضاء.

وذكر جروسي أنه بعد أيام من وقوع الحادث سافر فريق من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اليابان لمساعدة المهندسين على تقييم الأضرار وواصلت الوكالة مساعدة اليابان على مدى العقد الماضي حيث نساعد اليوم في مواجهة التحدي المستمر الخاص بالمياه.

وأضاف "بينما نحتفل بهذه المناسبة الجليلة أود أن أقوم بتقييم كل ما فعلته الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الأعضاء فيها منذ ذلك اليوم المشئوم في عام 2011 لقد خصصنا آلافا من ساعات العمل وجمعنا آلاف الصفحات من البيانات حول ملابسات الحادث".

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