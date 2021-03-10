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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا تسجل أكثر من 13 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة

الأربعاء 10/مارس/2021 - 05:06 ص
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة الصحة التركية، عن تسجيل 13 ألفًا و755 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس منذ السادس من يناير الماضي.

وأعلنت الوزارة وفاة 66 شخصا في اليوم الماضي إثر إصابتهم بالفيروس، وتماثل ثمانية آلاف و639 شخصا للشفاء من المرض، لترتفع حصيلة المتعافين إلى مليونين و640 ألفًا و669 حالة، وكانت الوزارة أعلنت أمس عن تسجيل 65 وفاة وإصابة 11 ألفًا و187 حالة بالفيروس.

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