الخارجية الروسية: شكرى ولافروف يبحثان هاتفيًا سبل تعزيز التعاون الثنائى

بحث سامح شكري وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف سبل تعزيز التعاون "المصري – الروسي" متعدد الأوجه في ضوء اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي التي تم التوقيع عليها في عام 2018.وذكر بيان للخارجية الروسية، نشرته سفارتها بالقاهرة، أن كلا الجانبين ناقشا حل النزاعات والأزمات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع التركيز على الوضع الحالي في ليبيا.. مشيرًا إلى أنه تم التأكيد على الحاجة إلي دعم الجهود الدولية تحت رعاية الأمم المتحدة لتعزيز الإسراع نحو إعادة الحياة لطبيعتها في لييبا وتشكيل سلطات عامة دائمة.وأوضح البيان أن من المأمول أن تتمكن القيادة الانتقالية الليبية في توحيد هياكل الدولة والمؤسسات المالية والإقتصادية في وقت قصير على أساس مبادئ ضمان وحدة أراضيها ليبيا وسيادتها.وأضاف أن كلا الوزيرين أكدا على استمرار التوجه نحو تنسيق السياسة الخارجية لموسكو والقاهرة من أجل تحقيق سلام شامل في الشرق الأوسط، وفقا للإطار القانوني الدولي القائم، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة.