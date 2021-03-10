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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس: تسجيل 614 إصابة جديدة بكورونا و43 وفاة

الأربعاء 10/مارس/2021 - 02:49 ص
كورونا في تونس
كورونا في تونس
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أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 614 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» خلال ال(24) ساعة الماضية لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 238 ألفًا و613 حالة.

وأوضحت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 43 حالة وفاة جديدة بالفيروس التاجي، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8 آلاف و268 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل شفاء 2182 حالة من الإصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لافتة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 10 آلاف و638 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 273 حالة، إلى جانب 91 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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