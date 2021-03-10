دراسة: إصابات الرأس تزيد من مخاطر الخرف

أظهر بحث جديد أجرى في كلية بيرلمان للطب في جامعة "بنسلفانيا" بالولايات المتحدة أن إصابة واحدة في الرأس يمكن أن تؤدي إلى الخرف في وقت لاحق من الحياة، ويزداد هذا الخطر مع زيادة عدد إصابات الرأس التي يتعرض لها الشخص، كما تشير النتائج إلى ارتباطات أقوى لإصابة الرأس مع خطر الإصابة بالخرف بين النساء مقارنة بالرجال وبين البيض مقارنة بالسكان السود.يأتي ذلك في الوقت الذي تعد فيه إصابة الرأس في الولايات المتحدة أمرا شائعا، حيث أبلغ أكثر من 23 مليون بالغ تبلغ أعمارهم 40 عاما أو أكثر عن تاريخ إصابة في الرأس مع فقدان الوعي.. كذلك، أرجع الباحثون السبب في العديد من إصابات الرأس إلى مجموعة من المواقف المختلفة - كحوادث السيارات والدراجات النارية إلى الإصابات الرياضية. علاوة على ذلك، أصبح من المعترف به، بشكل متزايد، أن آثار إصابات الرأس طويلة الأمد.أجرى الباحثون أبحاثهم، التي نشرت نتائجها في عدد مارس من مجلة "Alzheimer's & Dementia" الصادر عن "الجمعية الأمريكية لمرض الألزهايمر"، باستخدام وتحليل بيانات من دراسة أجريت عن مخاطر تصلب الشرايين في المجتمعات (ARIC)، والتي هدفت إلى الكشف عن الإرتباطات بين إصابة الرأس وفرص الإصابة بالخرف عقب مرور 25 عاما من الإصابة، وذلك بين مجموعة متنوعة من السكان في الولايات المتحدة.تظهر النتائج المتوصل إليها، أنه مقارنة بالمشاركين الذين لم يتعرضوا لإصابة في الرأس، ارتبط تاريخ إصابة واحدة سابقة في الرأس بزيادة خطر الإصابة بالخرف بمقدار 1.25 مرة، كما ارتبط تاريخ عدد من إصابات الرأس السابقة بزيادة أكثر من مرتين من خطر الإصابة بالخرف مقارنة بالأفراد الذين ليس لديهم تاريخ إصابة في الرأس.. بشكل عام، يمكن أن تعزى 9.5 % من جميع حالات الخرف إلى إصابة واحدة على الأقل في الرأس.لتوضيح العلاقة بين الخرف وإصابات الرأس، جمع الباحثون بيانات مجموعة من الأشخاص متوسطي العمر لم يتخطوا ال 54 عاما، تتألف من 56 % من الإناث و27 % من المشاركين من الذكور من السود من أربع مجتمعات مختلفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.. وقد تمت متابعة المشاركين لمدة 25 عاما في المتوسط من خلال ما يصل إلى ست زيارات شخصية، ومتابعة هاتفية نصف سنوية.وقد تم الحصول على بيانات حول إصابات الرأس للمشاركين من سجلات المستشفى، بالإضافة إلى التقارير الذاتية من بعض المشاركين.. وأشارت النتائج إلى أن النساء كن الأكثر عرضة للإصابة بالخرف مقارنة بالرجال.. بالإضافة إلى ذلك، فإن السكان السود بشكل عام أكثر عرضة للإصابة بالخرف مقارنة بالأشخاص البيض. ومع ذلك، فقد قيمت القليل من الدراسات السابقة الاختلافات المحتملة في ارتباطات إصابة الرأس بخطر الإصابة بالخرف حسب الجنس والعرق.