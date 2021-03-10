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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ممثل السودان فى مجلس الأمن يؤكد الالتزام بالتعاون مع بعثة «يونيتامس»

الأربعاء 10/مارس/2021 - 12:49 ص
محمد الباهي
محمد الباهي
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أكد محمد الباهي القائم بالأعمال بالإنابة في بعثة السودان بالأمم المتحدة، التزام حكومة السودان بالتعاون التام مع بعثة الأمم المتحدة بالسودان «يونيتامس»، وصون حقوق الإنسان، وإقامة دولة آمنة تسع الجميع.

ونقلت وكالة السودان للأنباء «سونا» عن القائم بالأعمال السوداني قوله، خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي اليوم لمناقشة الوضع في السودان، إن الحكومة الانتقالية شرعت في تشكيل هياكل السلطة الانتقالية بزيادة أعضاء مجلس السيادة، وكذلك السعي مع الأطراف والشركاء في حكومة الفترة الانتقالية للوصول إلى اتفاق مرض لتكوين المجلس التشريعي، لافتًا إلى أنه تم تكوين مجلس شركاء الحكومة الانتقالية لمتابعة استكمال هياكل السلطة الانتقالية ومعالجة القضايا التي تطرأ.

وأشار إلى لقاء رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، كل على حدا، مع عبد العزيز الحلو رئيس «الحركة الشعبية – شمال»، في إطار جهود الحكومة الانتقالية لاستكمال عملية السلام وتحقيق الاستقرار في السودان.

وأوضح أن جائحة كورونا ساهمت في مفاقمة الوضع الاقتصادي، لافتًا إلى أن الحكومة دشنت مؤخرًا برنامج «ثمرات» الذي يدعم الشرائح الضعيفة واللاجئين والنازحين لمواجهة الضائقة الاقتصادية.

ودعا المجتمع الدولي إلى مساعدة الحكومة الانتقالية لتنفيذ المشاريع التنموية وتحقيق الانتقال الديمقراطي في السودان.

وكان أعضاء مجلس الأمن، قد أكدوا أهمية أن تعمل الحكومة الانتقالية مع الشركاء لمعالجة النزاعات التي حدثت مؤخرًا بولاية غرب دارفور، وأن يقوم الشركاء بمساعدة السودان للخروج من الأزمة الاقتصادية وتقديم الدعم اللازم والعمل على إنجاح الانتقال الديمقراطي في السودان.

ودعا أعضاء المجلس، الحكومة الانتقالية إلى العمل على حماية المدنيين وضمان الخروج الآمن لقوات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد»، وأن تتحمل الحكومة الانتقالية المسئولية في حماية المدنيين والتأكد من سلامتهم.

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