انفوجرافيك.. خطة الحكومة لتطوير الطرق الداخلية
الأربعاء 10/مارس/2021 - 05:14 ص
علا العلافطباعة
تسعى الحكومة إلى تحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين برفع كفاءة الطرق القديمة، وإنشاء كبارى لتسهيل الحركة بين المحافظات، ووضعت المشروع القومي لرصف الطرق على أجندة أولويات عملها خلال المرحلة الحالية ومنها.
- تطوير محور الفنجري الجنوبي بطول 1.487 كيلو بتكلفة 306 مليون جنية
- انشاء مطلع كوبري الفنجري من طريق الأتوستراد بتكلفة 72 مليون جنية.
-- تطوير شارع مصطفي النحاس بتكلفة 82 مليون جنية
- مشروع تطوير وتحسين صرف مياه الأمطار بالقاهرة والجيزة والقليوبية بتكلفة 68.25 مليون جنية
-تطوير تقاطع الدائرة مع طريق القاهرة الفيوم مع طريق الواحات بطول 60 كيلو بتكلفة 1400 مليون جنية.
- رفع كفاءة وتطوير كوبري 9 د بالطريق الدائري في الاتجاهين بطول 1.8 كيلو بتكلفة 56 مليون جنية
- رفع كفاءة الشوارع الجيزة وعددها 17 شارع يبلغ طول الطرق 35 كيلو بتكلفة 82 مليون جنية
- تطوير شارع المصرف بصفط اللبن بطول 1.8 كيلو بعرض 35 متر بتكلفة 19.8
- تطوير نفق النهضة أمام كوبري الجامعة بطول 1.7 كيلو بتكلفة أجمالية 388 مليون جنية
- رفع كفاءة وتطوير 17 شارع بأحياء الجيزة يبلغ طولها 35 كيلو متر بتكلفة إجمالية 53 مليون جنية
- تطوير وصله دهشور الشمالية يبلغ طول الطريق 13.5 كيلو متر بتكلفة أجمالية 112.3 مليون جنية
- تطوير محور الفنجري الجنوبي بطول 1.487 كيلو بتكلفة 306 مليون جنية
- انشاء مطلع كوبري الفنجري من طريق الأتوستراد بتكلفة 72 مليون جنية.
-- تطوير شارع مصطفي النحاس بتكلفة 82 مليون جنية
- مشروع تطوير وتحسين صرف مياه الأمطار بالقاهرة والجيزة والقليوبية بتكلفة 68.25 مليون جنية
-تطوير تقاطع الدائرة مع طريق القاهرة الفيوم مع طريق الواحات بطول 60 كيلو بتكلفة 1400 مليون جنية.
- رفع كفاءة وتطوير كوبري 9 د بالطريق الدائري في الاتجاهين بطول 1.8 كيلو بتكلفة 56 مليون جنية
- رفع كفاءة الشوارع الجيزة وعددها 17 شارع يبلغ طول الطرق 35 كيلو بتكلفة 82 مليون جنية
- تطوير شارع المصرف بصفط اللبن بطول 1.8 كيلو بعرض 35 متر بتكلفة 19.8
- تطوير نفق النهضة أمام كوبري الجامعة بطول 1.7 كيلو بتكلفة أجمالية 388 مليون جنية
- رفع كفاءة وتطوير 17 شارع بأحياء الجيزة يبلغ طولها 35 كيلو متر بتكلفة إجمالية 53 مليون جنية
- تطوير وصله دهشور الشمالية يبلغ طول الطريق 13.5 كيلو متر بتكلفة أجمالية 112.3 مليون جنية