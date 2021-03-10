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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

انفوجرافيك.. خطة الحكومة لتطوير الطرق الداخلية

الأربعاء 10/مارس/2021 - 05:14 ص
جريدة الدستور
علا العلاف
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تسعى الحكومة إلى تحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين برفع كفاءة الطرق القديمة، وإنشاء كبارى لتسهيل الحركة بين المحافظات، ووضعت المشروع القومي لرصف الطرق على أجندة أولويات عملها خلال المرحلة الحالية ومنها.

- تطوير محور الفنجري الجنوبي بطول 1.487 كيلو بتكلفة 306 مليون جنية
- انشاء مطلع كوبري الفنجري من طريق الأتوستراد بتكلفة 72 مليون جنية.
-- تطوير شارع مصطفي النحاس بتكلفة 82 مليون جنية
- مشروع تطوير وتحسين صرف مياه الأمطار بالقاهرة والجيزة والقليوبية بتكلفة 68.25 مليون جنية
-تطوير تقاطع الدائرة مع طريق القاهرة الفيوم مع طريق الواحات بطول 60 كيلو بتكلفة 1400 مليون جنية.
- رفع كفاءة وتطوير كوبري 9 د بالطريق الدائري في الاتجاهين بطول 1.8 كيلو بتكلفة 56 مليون جنية
- رفع كفاءة الشوارع الجيزة وعددها 17 شارع يبلغ طول الطرق 35 كيلو بتكلفة 82 مليون جنية
- تطوير شارع المصرف بصفط اللبن بطول 1.8 كيلو بعرض 35 متر بتكلفة 19.8
- تطوير نفق النهضة أمام كوبري الجامعة بطول 1.7 كيلو بتكلفة أجمالية 388 مليون جنية
- رفع كفاءة وتطوير 17 شارع بأحياء الجيزة يبلغ طولها 35 كيلو متر بتكلفة إجمالية 53 مليون جنية
- تطوير وصله دهشور الشمالية يبلغ طول الطريق 13.5 كيلو متر بتكلفة أجمالية 112.3 مليون جنية

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