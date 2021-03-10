اليوم.. وزير التموين يجتمع بمديرى ومسؤولى جمعيتى

كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن أن اجتماعًا موسعًا يعقد اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور على المصيلحي، لمناقشة مشكلات مشروع جمعيتي ومناقشة مشكلات عقود التجديد بحضور مديري ومسئولي مشروع جمعيتي والشركات التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة والمجمعات الاستهلاكية بالقاهرة والمحافظات؛ بمناسبة قرب انتهاء المرحلة الأولى للمتعاقدين على المشروع وعدم جواز التجديد إلا بموافقة صريحة من الوزارة.وكشف علاء أبو الفوارس مسؤل شباب جمعيتي عن أنه، سيتم عمل اجتماع في الوزارة مع الدكتور أحمد كمال معاون وزير التموين مدير مشروع جمعيتي معمديري المشروع بالشركات الخمسة جملة ومجمعات مديري المشروع بالمحافظات ومسئولي مشروع جمعيتي بالمديريات لمناقشة مواضيع مختلفة تخص المشروع، كما سيتم مناقشة اقترحات تخص العمل الإداري بالمشروع.كان شباب المشرع قد تقدموا بطلب للدكتورعلى المصيلحي لنظر المشروع ووضع حل يرضي الطرفين.