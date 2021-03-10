رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اليوم.. وزير التموين يجتمع بمديرى ومسؤولى جمعيتى

الأربعاء 10/مارس/2021 - 12:42 ص
وزير التموين
وزير التموين
نرمين محمود الدهان
طباعة
كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن أن اجتماعًا موسعًا يعقد اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور على المصيلحي، لمناقشة مشكلات مشروع جمعيتي ومناقشة مشكلات عقود التجديد بحضور مديري ومسئولي مشروع جمعيتي والشركات التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة والمجمعات الاستهلاكية بالقاهرة والمحافظات؛ بمناسبة قرب انتهاء المرحلة الأولى للمتعاقدين على المشروع وعدم جواز التجديد إلا بموافقة صريحة من الوزارة.

وكشف علاء أبو الفوارس مسؤل شباب جمعيتي عن أنه، سيتم عمل اجتماع في الوزارة مع الدكتور أحمد كمال معاون وزير التموين مدير مشروع جمعيتي مع
مديري المشروع بالشركات الخمسة جملة ومجمعات مديري المشروع بالمحافظات ومسئولي مشروع جمعيتي بالمديريات لمناقشة مواضيع مختلفة تخص المشروع، كما سيتم مناقشة اقترحات تخص العمل الإداري بالمشروع.

كان شباب المشرع قد تقدموا بطلب للدكتورعلى المصيلحي لنظر المشروع ووضع حل يرضي الطرفين.

موضوعات متعلقة

مصريات وعالميات.. فنانات تعرضن للتحرش والاغتصاب فى طفولتهن

«تحرش طفلة المعادي».. أبرز جرائم الأسبوع

القبض على متحرش المعادي عقب هروبه في إحدى الشقق محاولاً التخفي

إصابة باتشيكو في المران.. وطبيب الزمالك يكشف التفاصيل

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لتطوير منطقة الامتداد العمراني

image description

محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تعمير الساحل الشمالي

image description

محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة وتمهيد الشوارع بحى غرب

image description

جامعة أسيوط: تاريخ مصر سيظل يسطر أسماء الشهداء بأحرف من نور

image description

انتهاء العمل بتطوير طريق القوصية بأسيوط

الأكثر قراءة

اعترافات المتحرش بطفلة المعادي: «سارة عرفاني وكنت بهزر معاها»

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

بطلة فيديو إنقاذ طفلة المعادي من التحرش تروي تفاصيل الواقعة

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

دراسة: إصابات الرأس تزيد من مخاطر الخرف

طبيب الزمالك يكشف حقيقة إصابة باتشيكو

دورتموند يتأهل لربع نهائى أبطال أوروبا بالتعادل أمام إشبيلية

رغم الخسارة.. بورتو البرتغالى يتأهل لربع نهائى دورى أبطال أوروبا على حساب يوفنتوس

أيام زمان

«للدلع أكثر من اللازم».. حكاية منع أغنية «ياه» لـ صباح

«شكى له من شركته».. كواليس علاقة حسن الإمام بالعندليب الأسمر

«أنت حبيبي».. الفيلم المتسبب في شائعة زواج شادية وفريد الأطرش

«بنى مدينة رمسيس بفضلها».. حكاية يوسف وهبي وإحدى معجباته

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مارادونا تاني
منى رجب
انتبهوا لمواقع التواصل الاجتماعى
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «2 - 2»
ماجد حبته
الدبّور الإثيوبى يواصل الزّن!
المزيد

الثقافة

مصطفى الفقى ونيفين القباج يفتتحان مؤتمر «مصر تتغير».. اليوم

صدور الطبعة الثانية لرواية كقطة تعبر الطريق

«يسرقون أيضًا».. اتهامات طالت أدباء كبار

هند جعفر: التحيزات الجندرية أنتجت مصطلح «كتابة نسائية» المزيف