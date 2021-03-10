برنامج تدريبى يعزز مرونة المحاربين القدامى ضد الاضطرابات

أفاد باحثون بأن برنامجًا تدريبيًا مدته ستة أسابيع مصمم لتعزيز المرونة ضد الاضطرابات العاطفية لدى المحاربين القدامى ارتبط بتغييرات إيجابية في وظائف المخ وزيادة الثقة في قدرتهم على تنظيم المشاعر.وسعت الدراسة - التي نُشرت في مجلة Frontiers in Psychology - إلى إثبات طريقتين لبناء المرونة العاطفية في 19 من قدامى المحاربين، تتضمنت الجلسة الأولى جلسات علاج جماعي أسبوعية مدتها 90 دقيقة، وركزت على المشاركة وبناء المهارات في 10 مشاركين.وتم تدريب 9 من قدامى المحاربين على استخدام استراتيجيات تنظيم عاطفي محددة، وكانت الأبحاث السابق قد أظهرت إمكانية تحسين الاستجابات للاضطراب العاطفي وتقليل أعراض القلق والاكتئاب.وفى الدراسة الحالية، عانى جميع المحاربين القدامى ممن شاركوا فى الصراعات فى أفغانستان والعراق في السنوات الخمس السابقة للدراسة، حيث أبلغ البعض عن أعراض القلق والاكتئاب أو اضطراب ما بعد الصدمة.وقالت الدكتورة "فلوين دلوكس"، أستاذ علم النفس بجامعة "ألينوى" في الولايات المتحدة "أجرينا فحوصات وتدريبات سلوكية، ونفسية وأيضا سريرية لتقييم حالات قدامى المحاربين المشاركين في الدارسة قبل بدء التدريب وبعد التدريب.. كما خضع المشاركون في الدراسة للتصور الدماغ بتقنية التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي".وأضافت: قام الباحثون بتقييم الإتصال الافتراضي بين مناطق الدماغ، بينما كان المشاركون مستيقظين ولا يفعلون شيئًا.في حين قالت ساندا دولكوس، وهي باحثة مشاركة في الدارسة "حتى في حالة الراحة، فإن الدماغ يظل نشطا، في الوقت الذى ترتبط فيه خصائص الاتصال الوظيفي في حالة الراحة لدى محاربين القدامى بنتائج نفسية مختلفة".