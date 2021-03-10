«الشرقاوى»: نسبة البطالة فى أفريقيا ستصل لـ10.6% خلال 2021

قال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن سيتم إلقاء الضوء على دور الموارد البشرية والقوى العاملة الذي يعد المحرك الرئيسي للتجارة والصناعة والزراعة والخدمات، والتي من خلالها نستطع نؤدي الدور الفاعل فيما يتعلق الجوانب التي تغطي وسرعة تفاعيل الاتفاقيات التجارية وخدمة التجارة البينية الأفريقية.وأوضح «الشرقاوي»، أن الجمعية حريصة على تنمية القوى العاملة في القارة السمراء، وذلك ضمن منظومة العمل والحياة الاقتصادية، لافتًا إلى أن نيجيريا تأتي في المركز الثالث بعد الصين والهند على مستوي اقتصاد العالم، بالإضافة إلى نمو عدد السكان الذي يتجوز 4 مليارات نسمة.جاء ذلك على هامش مؤتمر «دور القوى العاملة في دعم وتفعيل اتفاقية التجارة البينية الأفريقية» بمشاركة كلٍ من مصر وغانا والسودان، إلذي تنظمه جمعية رجال الأعمال الأفارقة، برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي، حيث يأتي ضمن نشاط وفعاليات لجنة العمل والمسئولية المجتمعية.ويتسأل رئيس جمعة الأعمال الأفارقة سؤلًا حول وجود التعليم في القارة السمراء، وهل هناك تعليم في القارة يستطع أن يعطي مخرجات للحياة الاجتماعية والاقتصادية كاملة، مشيرًا إلى أن عدد الجامعات بالقارة الأفريقية ما يقرب ما بين 700 إلى 800 جامعة، منها 6 جامعات بجنوب إفريقيا تم تصنيفها بشكل جيد، و3 جامعات بمصر، وجامعتنا بالمغرب، وجامعة في كل من نيجيريا، وأوغندة، وكنيا، وغانا، ومن المتوقع أن كل جامعة لابد أن تستقبل من 200 إلى 300 طالب سنويًا مما يتطلب استثمارات حديثة في التعليم.وأضاف «الشرقاوي»، أنه وفقًا لتقديرات منظمة العمل الدولية، متوقع أن يصل حجم القوى العاملة إلى 518 مليون نسمة في قارة إفريقيا خلال عام 2021، ويشكل معدل القوي العاملة في القارة نحو 62.1%، ويعد واحدًا من أعلى المعدلات بين قارات العالم؛ نظرًا لارتفاع عدد سكان القارة، وهذا يُعد مؤشرًا جيدًا لبناء اقتصاد مستدام يمكننا حُسن استغلاله وتوظيفه.وأبرز «الشرقاوي» أن معدلات البطالة في القارة قد وصلت إلى 10.7% متوسط عام 2020، ومن المتوقع أن تصل إلى 10.6% خلال عام 2021، بينما هناك فقط مؤشر خطير هو ارتفاع معدلات البطالة في دول شمال إفريقيا تحديدًا، وتعد من معدلات الارتفاع الغير مسبوقة عالميًا، ووصل إلى 29.6% بنهاية 2020، وهذا أيضًا من الموضوعات التي جاءت تأثيرًا مباشرًا وانعكاسًا لما سببته جائحة كورونا على بعض مناطق العمل في إفريقيا.