رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفارة مصر بأوتاوا تنجح فى استرداد قطعة أثرية فرعونية مهربة لكندا

الأربعاء 10/مارس/2021 - 01:26 ص
قطعة أثرية فرعونية
قطعة أثرية فرعونية
أ ش أ
طباعة
نجحت السفارة المصرية بأوتاوا في استرداد قطعة أثرية فرعونية من البرونز للإله "باستت" تنتمي للحضارة المصرية القديمة مهربة إلى كندا، حيث تسلم سفير مصر لدى كندا، أحمد أبو زيد، القطعة الأثرية في احتفالية محدودة العدد بمسكنه، نظرا للاحترازات الخاصة بجائحة كورونا، حضرها كبار مسئولي وزارتي التراث والخارجية ووكالة خدمات الحدود الكندية، ومراسلون عن كبرى القنوات الإخبارية في كندا.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها بعثات مصر الدبلوماسية في استعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار - في بيان أصدرته - تسلم السفير المصري شهادة موقعة من وزير التراث الكندي بإعادة القطعة الأثرية إلى الحكومة المصرية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها بعثات مصر الدبلوماسية ووزارة السياحة والآثار فى استعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج.

وقال السفير أبو زيد - في تصريح عقب اللقاء - إن استرداد القطعة الأثرية جاء نتيجة جهود مشتركة وتعاون وثيق بين السفارة المصرية في كندا ووزارة السياحة والآثار من جانب، وبين السلطات المعنية الكندية من جانب آخر، استمر على مدار أشهر عديدة للتأكد من أثرية القطعة المستردة بعد أن تم احتجازهما من قبل وكالة خدمات الحدود الكندية والتحقق من عدم شرعية خروجها من الأراضي المصرية.

وأفاد السفير المصري بأن الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، قد شارك في مراسم تسلم القطعة من خلال كلمة ألقاها من مدينة الأقصر، تحدث فيها عن القطعة الأثرية وخلفيتها التاريخية، موجها الشكر للحكومة الكندية على حرصها على إعادة القطعة المصرية في سابقة هي الأولى من نوعها لاسترداد قطع أثرية مصرية من كندا، موجهًا الدعوة للسائحين الكنديين لزيارة مصر ومواقعها الأثرية، بما في ذلك المتحف المصري الكبير، الذي وصفه بهدية مصر للعالم في القرن الحادي والعشرين.

وأكد السفير - خلال مراسم تسلم القطعة - على ما توليه الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام بالغ بالحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري، حيث نجحت جهود وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع بعثات مصر الدبلوماسية في الخارج، في إعادة قطعا أثرية من العديد من دول العالم مؤخرا، مثنيًا على العلاقات المتميزة التي تجمع مصر وكندا، والتي أسهمت في نجاح جهود استرداد تلك القطعة المهمة.

بدورها، أعربت مساعدة وزير التراث الكندي عن سعادتها بالمشاركة في مراسم تسليم تلك القطعة الأثرية التي ثبت خروجها من مصر بصورة غير شرعية، مؤكدة حرص الحكومة الكندية على إعادتها إلى السلطات المصرية التزامًا بمعاهدة اليونسكو المعنية بسبل حظر ومنع الاتجار غير المشروع واستيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية، والموقع عليها من جانب البلدين.

وتسلم سفير مصر في نهاية المراسم شهادة موقعة من وزير التراث الكندي بإعادة القطعة الأثرية إلى الحكومة المصرية.

من جانبها، أعربت مساعدة وزير التراث الكندى عن سعادتها بالمشاركة في مراسم تسليم تلك القطعة الأثرية التي ثبت خروجها من مصر بصورة غير شرعية، مؤكدة حرص الحكومة الكندية على إعادتها إلى السلطات المصرية التزامًا بمعاهدة اليونسكو المعنية بسبل حظر ومنع الاتجار غير المشروع واستيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية، والموقع عليها من جانب البلدين.

بدوره، قال شعبان عبد الجواد المشرف العام علي إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار - بحسب بيان وزارة السياحة - إن القطعة ترمز إلى المعبودة باستت ابنة معبود الشمس رع، والتي كانت تصورها الرسومات على هيئة امرأة برأس قطة لذا تعتبر باستت رمز الحنان والوداعة، فقد ارتبطت بالمرأة ارتباطا وثيقا واستأنس المصري القديم القطط، وقام بتربيتها في البيوت وعند موتها كان يقوم بتحنيطها وعمل التماثيل لها من الأحجار والمعادن المختلفة.

وأضاف أنه عثر على أحد المقابر التي تحتوي على آلاف القطط المحنطة بدقة بارعة؛ مما يدل على أهمية القطة "باسست" وتبجيلها واحترامها عند المصري القديم.

موضوعات متعلقة

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

القبض على متحرش المعادي عقب هروبه في إحدى الشقق محاولاً التخفي

كلام نهائى.. باتشيكو يرحل عن الزمالك.. ومفاوضات حول مستحقاته

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لتطوير منطقة الامتداد العمراني

image description

محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تعمير الساحل الشمالي

image description

محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة وتمهيد الشوارع بحى غرب

image description

جامعة أسيوط: تاريخ مصر سيظل يسطر أسماء الشهداء بأحرف من نور

image description

انتهاء العمل بتطوير طريق القوصية بأسيوط

الأكثر قراءة

اعترافات المتحرش بطفلة المعادي: «سارة عرفاني وكنت بهزر معاها»

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

بطلة فيديو إنقاذ طفلة المعادي من التحرش تروي تفاصيل الواقعة

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

تأهل التونسية أنس جابر إلى ثمن نهائى بطولة دبى للتنس

دراسة: النساء أكثر شعورًا بالتعاسة خلال جائحة كورونا

برنامج تدريبى يعزز مرونة المحاربين القدامى ضد الاضطرابات

للمراحل التعليمية.. مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021 بالتفصيل

أيام زمان

«للدلع أكثر من اللازم».. حكاية منع أغنية «ياه» لـ صباح

«شكى له من شركته».. كواليس علاقة حسن الإمام بالعندليب الأسمر

«أنت حبيبي».. الفيلم المتسبب في شائعة زواج شادية وفريد الأطرش

«بنى مدينة رمسيس بفضلها».. حكاية يوسف وهبي وإحدى معجباته

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مارادونا تاني
منى رجب
انتبهوا لمواقع التواصل الاجتماعى
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «2 - 2»
ماجد حبته
الدبّور الإثيوبى يواصل الزّن!
المزيد

الثقافة

«يسرقون أيضًا».. اتهامات طالت أدباء كبار

هند جعفر: التحيزات الجندرية أنتجت مصطلح «كتابة نسائية» المزيف

«الثقافة» تدرج أسماء شهداء الأطقم الطبية بمشروع «عاش هنا»

الجمعة.. مناقشة 3 روايات بمكتبة إضاءات بمدينة 6 أكتوبر