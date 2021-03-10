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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

إصدار اللائحة المالية للموازنة والحسابات لعام 2021

الأربعاء 10/مارس/2021 - 07:42 ص
جريدة الدستور
راندا التوني
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أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بإصدار اللائحة المالية للموازنة والحسابات لعام ٢٠٢١.

جاء ذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية، ورئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة من الدكتور محمد معيط وزير المالية.

وأنهى قطاع الحسابات والمديريات المالية بإشراف مباشر من المحاسب عماد عواد، رئيس القطاع أعمال تطوير وتحديث اللائحة المالية للموازنة والحسابات إصدار ٢٠٢١ بما يتواكب مع التأكيد المستمر على حوكمة الإجراءات المالية.

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