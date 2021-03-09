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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

دراسة للعلوم اللاهوتية عبر الإنترنت من «الإكليريكية»

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 11:55 م
الكلية الإكليريكية
الكلية الإكليريكية اللاهوتية
تريزة شنودة
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أعلنت الكلية الإكليريكية اللاهوتية القبطية الأرثوذكسية، عن تقديمها دراسة في العلوم اللاهوتية، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، متاحة لكل أبناء الكنيسة داخل وخارج مصر.

وأضافت الكلية- في بيان لها- أن الدراسة ستكون مكونة من ٥ مستويات بنظام الساعات المعتمدة، في عناوين: «مدخل إلى العهد القديم، ومدخل إلى العهد الجديد، وجغرافيا الكتاب المقدس، واللاهوت العقيدي، ومقدمات في اللاهوت الطقسي، ولغتين مختارتين من العبرية واليونانية والقبطية والإنجليزية»، إلى جانب البحث العلمي.

يأتي إطلاق برنامج الدراسة عبر الإنترنت بالكلية الإكليريكية في الوقت الراهن؛ نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد، للتسهيل على الدراسين، والحد من التجمعات ضمن الإجراءات الوقائية.

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