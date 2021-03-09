نيابة السادات تامر بحبس قاتل عشيق زوجته بالمنوفية

أمرت نيابة السادات، بمحافظة المنوفية، قبل قليل، بحبس «أ.ش.أ»، عامل زراعي، وزوجته «ر.أ»، لقيامهما بقتل عشيق الزوجة «إ.ش»، مقيم بمنوف، ويعمل خراط، وقاما بدفن الجثة في منطقة زراعية بالسادات، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.وكان قد أقدم زوج على قتل عشيق زوجته، ودفنه في إحدى المناطق الزراعية بمنطقة مدينة السادات بمحافظة المنوفية لإخفاء معالم الجريمة، بعد قيام المتهم باستدارج المجني عليه بمساعدة زوجته وقتله.تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بحدوث جريمة قتل في السادات، حيث أقدم زوج علي قتل عشيق زوجته ودفن جثته، محاولًا إخفاء معالم الجريمة بعد ابتزاز زوجته.وتم تحرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة السادات، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة السادات إلى مكان دفن الجثة، وتم إخطار النيابة العامة والطب الشرعي لكشف تفاصيل الجريمة، وشهد محيط دفن الجثة تشديدات أمنية مكثفة لاستخراجها في حضور كافة الجهات.كما أمرت نيابة السادات، باستخراج الجثة بعد دفنها، وتم تحويلها إلى الطب الشرعي، لكتابة تقرير الوفاة.