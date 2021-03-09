رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نيابة السادات تامر بحبس قاتل عشيق زوجته بالمنوفية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 11:55 م
حبس
حبس
ولاء القاضى
طباعة
أمرت نيابة السادات، بمحافظة المنوفية، قبل قليل، بحبس «أ.ش.أ»، عامل زراعي، وزوجته «ر.أ»، لقيامهما بقتل عشيق الزوجة «إ.ش»، مقيم بمنوف، ويعمل خراط، وقاما بدفن الجثة في منطقة زراعية بالسادات، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وكان قد أقدم زوج على قتل عشيق زوجته، ودفنه في إحدى المناطق الزراعية بمنطقة مدينة السادات بمحافظة المنوفية لإخفاء معالم الجريمة، بعد قيام المتهم باستدارج المجني عليه بمساعدة زوجته وقتله.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بحدوث جريمة قتل في السادات، حيث أقدم زوج علي قتل عشيق زوجته ودفن جثته، محاولًا إخفاء معالم الجريمة بعد ابتزاز زوجته.

وتم تحرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة السادات، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة. 

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة السادات إلى مكان دفن الجثة، وتم إخطار النيابة العامة والطب الشرعي لكشف تفاصيل الجريمة، وشهد محيط دفن الجثة تشديدات أمنية مكثفة لاستخراجها في حضور كافة الجهات.

كما أمرت نيابة السادات، باستخراج الجثة بعد دفنها، وتم تحويلها إلى الطب الشرعي، لكتابة تقرير الوفاة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2021

«تحرش طفلة المعادي».. أبرز جرائم الأسبوع

إصابة باتشيكو في المران.. وطبيب الزمالك يكشف التفاصيل

«هددتني أنا وشادية».. كواليس معركة عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لتطوير منطقة الامتداد العمراني

image description

محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تعمير الساحل الشمالي

image description

محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة وتمهيد الشوارع بحى غرب

image description

جامعة أسيوط: تاريخ مصر سيظل يسطر أسماء الشهداء بأحرف من نور

image description

انتهاء العمل بتطوير طريق القوصية بأسيوط

الأكثر قراءة

اعترافات المتحرش بطفلة المعادي: «سارة عرفاني وكنت بهزر معاها»

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

بطلة فيديو إنقاذ طفلة المعادي من التحرش تروي تفاصيل الواقعة

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

تأهل التونسية أنس جابر إلى ثمن نهائى بطولة دبى للتنس

دراسة: النساء أكثر شعورًا بالتعاسة خلال جائحة كورونا

برنامج تدريبى يعزز مرونة المحاربين القدامى ضد الاضطرابات

للمراحل التعليمية.. مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021 بالتفصيل

أيام زمان

«للدلع أكثر من اللازم».. حكاية منع أغنية «ياه» لـ صباح

«شكى له من شركته».. كواليس علاقة حسن الإمام بالعندليب الأسمر

«أنت حبيبي».. الفيلم المتسبب في شائعة زواج شادية وفريد الأطرش

«بنى مدينة رمسيس بفضلها».. حكاية يوسف وهبي وإحدى معجباته

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مارادونا تاني
منى رجب
انتبهوا لمواقع التواصل الاجتماعى
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «2 - 2»
ماجد حبته
الدبّور الإثيوبى يواصل الزّن!
المزيد

الثقافة

«يسرقون أيضًا».. اتهامات طالت أدباء كبار

هند جعفر: التحيزات الجندرية أنتجت مصطلح «كتابة نسائية» المزيف

«الثقافة» تدرج أسماء شهداء الأطقم الطبية بمشروع «عاش هنا»

الجمعة.. مناقشة 3 روايات بمكتبة إضاءات بمدينة 6 أكتوبر