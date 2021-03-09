«الصحة» تعلن خطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا (انفوجراف)

أعلنت وزارة الصحة والسكان خطوات التسجيل على موقع الإلكتروني الخاص بالحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد www.egcovac.mohp.gov.eg.وكشفت الوزارة في انفوجراف عن إمكانية حجز اللقاح المضاد لفيروس كورونا للفئات المستحقة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من خلال اتباع عدة خطوات على الموقع الإلكتروني.وطالبت الوزارة المواطنين بالاتصال على الخط الساخن 15335 للحصول على مزيد من المعلومات والاستفسار عن اللقاح.