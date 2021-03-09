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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

العثور على جثة سائق «توك توك» بكفر الزيات

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 11:52 م
جثة
جثة
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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تكثف مباحث كفر الزيات جهودها لكشف غموض العثور على جثة سائق «توك توك» على الطريق السريع «طنطا- كفر الزيات».

وتلقى مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة المدعو «ج. م» ٣٠ سنة، سائق «توك توك» على الطريق السريع، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية إلى محل البلاغ، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة.

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