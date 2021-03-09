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الثقافة

هند جعفر: التحيزات الجندرية أنتجت مصطلح «كتابة نسائية» المزيف

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 11:52 م
الكاتبة القاصة هند
الكاتبة القاصة هند جعفر
خالد حماد
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يحتفل العالم بيوم المرأة العالمي، وبالنظر إلى ما قدمته المرأة العربية في مجالات الإبداع المختلفة سنجد العديد من الأسماء التي شغلت تاريخ المشهد الثقافي العربي، الأمثلة كثيرة بدءًا من عائشة التيمورية، وبنت الشاطئ، ومي زيادة، وصولا إلى سهير القلماوي وغيرهن، وفي إطار ذلك الاحتفال طرحنا سؤالنا حول دور المرأة في المشهد الثقافي والإبداعي العربي، وعن مدى تحققها في ظل مجتمعاتنا العربية.

تقول الكاتبة القاصة هند جعفر: "في رأيي لا يوجد ما يسمى بالكتابة النسائية، هناك كتابة وفقط، وإلا كان نجاح أي كاتبة في تصوير انفعالات شخصية رجل هي كتابة ذكورية! تلك التقسيمات والتحزبات الجندرية التي انتجت لنا مصطلحًا مزيفًا مثل (كتابة نسائية) أرى فيها انتقاصًا شديدًا من قدرة المرأة الإبداعية والتي تجعلها سجينة التعبير عن مشاعر بنات جنسها دون العبور لسبر أغوار مشاعر وانفعالات الجنس الشريك في الحياة، وهو ما لم يحدث في كتابات النساء التي تناول كثير منها ببراعة شخصيات ذكورية".

وتتابع حديثها، مع "الدستور": "قال أحدهم يوما في تعديد مميزات فيكتور هوجو أنه كان رجل يشعر كامرأة ويتصرف كطفل، وهو في رأيي أسمى ما قد يصل إليه كاتب سواء كان رجلا أو إمرأة يجب أن يحمل داخله شخصية متعددة الأوجه تتقن التعبير عن كل الشخصيات التي يكتب عنها، وإلا سيعاني كثيرًا في إضفاء بريق على شخصياته، ستظهر على الورق جامدة لا حياة فيها، مجرد خيالات ظلت باهتة تفتقر إلى الألوان الحيوية، كُتبت من أجل الضرورةالدرامية".

وتلفت إلى أن "في مجموعتي القصصية عدودة، وحتى في المجموعة الجديدة التي أحاول الانتهاء منها الآن جاءتني ملاحظات أن أغلب الأبطال رجال، وهو أمر لم أتعمده بالمرة، بالعكس جاء عفويا، كتبت القصص حسب ما استدعاه الموقف في كل قصة منهم. في النهاية أمارس فعل الكتابة.

وتختتم: "نستطيع اليوم بنفس راضية أن نقول أن المرأة تستند إلى جدار صلب للغاية أدبيا؛ نظرة شاملة على قوائم الأكثر مبيعا والقوائم القصيرة للجوائز العالمية والعربية سوف تجد المرأة حاضرة بقوة، هذا العام مثلا مصر حاضرة في القائمة الطويلة للبوكر العربية برواية منصورة عز الدين بساتين البصرة.. محليا كل عام تشهد جائزة ساويرس تنافس عدد من الكاتبات وفوزهن بالجائزة، منى الشيمي كانت حاضرة في كتارا مثلا، ريم بسيوني في جائزة نجيب محفوظ وهكذا".

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