200 فرصة عمل جديدة لجميع المؤهلات والطلبة

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر نحو 200 فرصة عمل جديدة، بماركت بالتجمع الأول، على أن يحدد الراتب بحسب المقابلة.وتتضمن الوظائف المتاحة بالماركت، 30 كاشير، و10 مراقب كاميرات، و10 فرد أمن، على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصل على مؤهل عالي، أو متوسط، وألا يزيد عمره عن 30 سنة.كما يطلب الماركت، 30 شيف (خبز بلدي، افرنجي، وحلواني غربي)، على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظيفة عن 45 سنة، وأن يكون لديه خبرة.ويحتاج الماركت أيضا، إلى 5 بائع إلكترونيات، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه خبرة، وأيضا 145 بائع بقسم (البقالة، التجميل، المجمدات، المخبوزات، الخضار والفاكهة، المأكولات الساخنة، المفروشات، الأدوات المنزلية، الألعاب، الأدوات الرياضية، والملابس)، على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظائف عن 30 سنة، وذلك لجميع المؤهلات، ويقبل أيضا الطلبة.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01102388877، والتواصل مع المدير المسئول محمد فهمي، أو التوجه لمقر الشركة في التجمع الأول، بجوار أكاديمية الشرطة، مول تاون بلازا.