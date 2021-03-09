«الصحة»: التبغ والنيكوتين يحدا من القدرة على مكافحة كورونا

حذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين المدخنين، من إمكانية مكافحة فيروس كورونا، موضحة أن التبغ والنيكوتين يحدا من القدرة على مكافحة الفيروس.وناشدت الوزارة المواطنين المدخنين بالتوقف عن التدخين لحماية نفسك من مخاطره.ولفتت الوزارة إلى أنها خصصت خطأ ساخنا للتواصل مع الفريق الطبي للمساعدة في الإقلاع عن التدخين على رقم 16805.