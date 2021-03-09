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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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نادى الصيد بالإسكندرية يكرم أبطال الرماية المتأهلين لأولمبياد طوكيو

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 11:44 م
أبطال الرماية المتأهلين
أبطال الرماية المتأهلين لأولمبياد طوكيو
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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ينظم مجلس إدارة نادي الصيد بالإسكندرية، برئاسة السفير محمد سعد عقل بفرع النادي بمحرم بك، الخميس المقبل، حفل تكريم لأبطال النادي الأوليمبين، عقب النتائج التي تحققت في بطولة كأس العالم للرماية والتي نظمتها مصر في الفترة من ٢٢ فبراير حتى ٥ مارس الجاري، وقد حقق الرامي عبدالعزيز محيلبة المركز الثالث والميدالية البرونزية للتراب فرق، بينما حقق الرامي عزمي محيلبة المركز الخامس للاسكيت.

ويشمل التكريم عرض النتائج الأخيرة للرامين عزمي محيلبه أسكيت" الميدالية البرونزية بطولة العالم بفنلندا برقم 123125 وتحقيق الكوتة المؤهلة لأولمبياد طوكيو، والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم بقبرص برقم 124125 مارس 2020، وبعد عام كامل من التوقف بسبب الكورونا حقق أعلى رقم فى بطولة كأس العالم بالقاهرة وجاء في المركز الخامس بعد فاينل على الأضواء الكاشفة لأول مرة في تاريخ الرماية، كما حقق أعلى رقم فى بطولة الفرق 7475 وأعلى رقم فى بطولة الميكس 4950 وهذه الأرقام لم يحققها أي رامي فى البطولة.

كما حقق عبد العزيز محيلبه، "تراب"، الميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا بالجزائر برقم 123125 وتحقيق الكوته المؤهلة لأولمبياد طوكيو، والميدالية الذهبية فى بطولة الميكس "تراب"، والميدالية الذهبية في بطولة الفرق، أي تحقيق ثلاث ميداليات ذهبية في نفس البطولة الثلاثية، والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للفرق بالقاهرة.

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