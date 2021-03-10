«رايا أبى راشد» تتألق بإطلالة صيفية فى أحدث جلسة تصوير

تألقت الإعلامية ريا أبي راشد، فى أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مما حازت على إعجاب آلاف من المتابعين.وظهرت ريا بإطلالة صيفية، حيث ارتدت فستانًا باللون الأزرق السماوي مع الأبيض، ذو فتحة V عند منطقة الصدر، ذو نصف أكمام، من علامة "ديور" للأزياء الراقية، ونسقت معه "حزام جلدي أسود"، عند منطقة الخصر، وحذاء بنفس اللون، لتكمل إطلالتها.ولم تتكلف فى وضع المكياج، كما اختارت حمرة شفاه وردية لتبدو أكثر طبيعية، وجعلت شعرها الأشقر منسدلا على أكتافها.ولاقت صورها إعجاب الآلاف من المتابعين، وانهالت عليها التعليقات الإيجابية، فكتبت لها إحداهن: "أجمل إطلالة وأجمل فستان"، فيما كتب لها آخر: "منورة يا رايا".وريا أبي راشد هى مقدمة ومنتجة برامج تلفزيونية لبنانية تحمل الجنسية البريطانية، واشتهرت ريا من خلال تقديمها لبرنامج Arab's Got Talent، وبرنامج scoop with raya، ومن خلال برنامجها استطاعت ريا، كأول إعلامية عربية تقابل أهم ممثلين والمخرجين العالميين مثل توم كروز Tom Cruise وأنجلينا جولي Angelina Jolie وجورج كلوني George Clooney وبراد بيت Brad Pitt ونيكول كيدمان Nicole Kidman ومارتن سكورسيزي Martin Scorcese وغيرهم من نجوم العالم.