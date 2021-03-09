وكيل صحة الغربية: خطة لتطوير مستشفى حميات ومستوصف صدر زفتى

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، عن قيام مديرية الصحة باتخاذ إجراءات ووضع خطة لتطوير ورفع كفاءة مستشفى حميات ومستوصف صدر زفتى للإرتقاء والنهوض بمنظومة الرعاية الصحية والعمل على توفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بالقرى والمراكز والنجوع مع الإرتقاء بكل الخدمات الطبية المقدمة بتلك المستشفيات.قامت الدكتور هيام أبو حمر مدير الطب العلاجي والدكتول محمد شبل مدير الحميات بالغربية بالمرور على مستشفى حميات ومستوصف صدر زفتى للاطمئنان على مدى جاهزية المستشفيات للعمل والوقوف على بداية أعمال التطوير التي ستبدأ خلال الفترة القادمة تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.