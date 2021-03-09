مؤلف لا سحر ولا شعوذة: هنا الزاهد نسخة ثانية من سعاد حسنى

تصدر مسلسل "حلوة الدنيا سكر" مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ومحركات البحث بنسبة مشاهدات عالية، خاصًة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.ومع النجاح الكبير وردود الأفعال الإيجابية الكثيرة على المسلسل، الذي تقوم ببطولته هنا الزاهد، ويعرض بالتزامن على شاشة قنوات dmc وdmc دراما ومنصة "watch it".قال هشام إسماعيل مؤلف حكاية "لا سحر ولا شعوذة"، إنه كان يريد دخول عالم التأليف منذ زمن بعيد، وكانت هي الفرصة المناسبة بعد حديثه مع صديقه مخرج العمل خالد الحلفاوي.وواصل إسماعيل حديثه في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "أنا عرضت عليه 3 قصص، وقررت اختيار قصة لا سحر ولا شعوذة"، موضحًا أنه لم يتوقع هذا النجاح الكبير.وأختتم قوله: "هنا الزاهد مجتهدة وقرفتها حلوة، ولها جمهور من جميع الفئات والطبقات، وكمان بحس أنها نسخة تانية من سعاد حسني خاصًة في التواضع".