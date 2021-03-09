التخطيط: مشروع طريق بنها الحر والدائري الأوسطى يحد من الحوادث

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تنفيذ مشروع طريق بنها الحر تكلف 4.5 مليار جنيه، بجانب تنفيذ كوبرى تقاطع الدائرى الأوسطى مع طريق بلبيس طول 100 متر لتيسير حركة المرور والحد من الحوادث بتكلفة 74.8 مليون جنيه، لافته إلى أن المشروع استغرق تنفيذه 4 سنوات.وأوضحت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها، أن المشروع يهدف إلى خدمة ملايين المسافرين وحل المشكلة التكدس المرورى بالطريق الزراعى واختصار المسافة من ساعتين إلى 25 دقيقة.