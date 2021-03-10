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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

قبل رمضان بأسابيع.. متابعو رامز جلال يبحثون عن «المقلب الجديد»

الأربعاء 10/مارس/2021 - 07:14 ص
رامز جلال
رامز جلال
حسين الجندي
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بدأ عدد من متابعي الفنان ومقدم برامج المقالب رامز جلال في البحث عن اسم البرنامج الجديد، والذي سيقدمه في رمضان المقبل 2021 وهو البرنامج المعروف ببرنامج المقالب والذي يتابعه الملايين في مصر والوطن العربي، بعد أن قدم في رمضان الماضي برنامج "رامز مجنون رسمي".

برنامج رامز جلال رمضان 2021


وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بوستر للفنان رامز جلال يكشف عن برنامجه لرمضان 2021 والخاص ببرنامج المقالب الجديد، حيث ظل المتابعون يبحثون باسم البرنامج الموسم الماضى (رامز مجنون رسمى)، بينما أصبح اسم رامز الأكثر بحثا على موقع جوجل والأكثر تداولا.

برنامج رامز جلال رمضان 2021


واعتاد الفنان رامز جلال في برامجه المختلفة استقبال عدد من الضيوف في برنامجه الرمضاني والخاص ببرنامج المقالب وكان من بينهم ياسمين صبري وغادة عادل وطارق الشناوي وعدد كبير من الفنانين والمطربين ولاعبي كرة القدم إضافة إلى عدد من المشاهير والإعلاميين.

واعتاد فريق الإعداد الخاص ببرنامج رامز جلال في مواسمه السابقة التكتم بشكل كبير على فكرة البرنامج خاصة في استضافة الضيوف، بينما ظل لآخر لحظاته قبل موسم رمضان يتكتم إلا ما قيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ويظهر رامز جلال بعد كل برنامج مقالب يقدمه من خلال فيلم سينمائي جديد يستغل من خلاله النجاح الذي يحقق من خلال البرنامج ويعلن عن فيلم سينمائي، حيث أعلن مؤخرا عن طرح فيلمه السينمائي الجديد "أحمد نوتردام" والذي انتهي من تصويره بشكل كبير ونهائي ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين والفنانات.

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