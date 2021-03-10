قبل رمضان بأسابيع.. متابعو رامز جلال يبحثون عن «المقلب الجديد»

برنامج رامز جلال رمضان 2021





برنامج رامز جلال رمضان 2021





بدأ عدد من متابعي الفنان ومقدم برامج المقالب رامز جلال في البحث عن اسم البرنامج الجديد، والذي سيقدمه في رمضان المقبل 2021 وهو البرنامج المعروف ببرنامج المقالب والذي يتابعه الملايين في مصر والوطن العربي، بعد أن قدم في رمضان الماضي برنامج "رامز مجنون رسمي".وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بوستر للفنان رامز جلال يكشف عن برنامجه لرمضان 2021 والخاص ببرنامج المقالب الجديد، حيث ظل المتابعون يبحثون باسم البرنامج الموسم الماضى (رامز مجنون رسمى)، بينما أصبح اسم رامز الأكثر بحثا على موقع جوجل والأكثر تداولا.واعتاد الفنان رامز جلال في برامجه المختلفة استقبال عدد من الضيوف في برنامجه الرمضاني والخاص ببرنامج المقالب وكان من بينهم ياسمين صبري وغادة عادل وطارق الشناوي وعدد كبير من الفنانين والمطربين ولاعبي كرة القدم إضافة إلى عدد من المشاهير والإعلاميين.واعتاد فريق الإعداد الخاص ببرنامج رامز جلال في مواسمه السابقة التكتم بشكل كبير على فكرة البرنامج خاصة في استضافة الضيوف، بينما ظل لآخر لحظاته قبل موسم رمضان يتكتم إلا ما قيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.ويظهر رامز جلال بعد كل برنامج مقالب يقدمه من خلال فيلم سينمائي جديد يستغل من خلاله النجاح الذي يحقق من خلال البرنامج ويعلن عن فيلم سينمائي، حيث أعلن مؤخرا عن طرح فيلمه السينمائي الجديد "أحمد نوتردام" والذي انتهي من تصويره بشكل كبير ونهائي ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين والفنانات.