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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

3 نصائح من «الزراعة» للفلاحين في ظل التقلبات الجوية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 11:10 م
الزراعة
الزراعة
عبدالناصر محمد
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أعلنت وزارة الزراعة الثلاثاء، عدد من النصائح للمزارعين في ظل انخفاض الحرارة بعد غدٍ الخميس وهذه النصائح هى:

١. احتفظ بالرطوبة الأرضية وعمل ريّة سريعة على الحامي مع قصر الفترة بين الريات ويكون الري في الصباح الباكر وعدم الري وقت الظهيرة مع وضع حامض الفولفيك.

٢. مراعاة عدم التسميد او الرش حتي تمر الموجة الحارة بمعني الابتعاد عن الرش بالمبيدات الكيماوية الجهازية لانها حتستهلك طاقه النبات.

٣. رش ٨ سم لكل لتر بسليكات البوتاسيوم

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