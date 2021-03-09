بطلة فيديو إنقاذ طفلة المعادي من التحرش تروي تفاصيل الواقعة

علقت إنجي أسامة منقذة الطفلة التي تعرضت للتحرش في المعادي والتي ظهرت في مقطع الفيديو على الواقعة، قائلة: "قولت للمتحرش إنت بتعمل إيه في البنت؟ قالي مش بعمل حاجة.. قلتله أنا شايفاك في الكاميرا فبص ناحية الكاميرا زي ما ظهر في الفيديو، ولما شاف الكاميرا جري على طول".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة "أون إي" مساء اليوم الثلاثاء: "أنا بشتغل في معمل تحاليل، وكنت في "ريسبشن" المعمل وشفت الموقف قدامي وكانت زميلتي في الغرفة الداخلية وأول ما شفت الموقف خرجت وهي جت ورايا".