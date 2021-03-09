السعودية تطالب المجتمع الدولي بحماية أقلية الأحواز في إيران

دعت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي لوضع حد للانتهاكات الإيرانية لحقوق الإنسان سواءً خاصة ضد الأقليات.وأعرب المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة عبدالعزيز الواصل، اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان عن القلق إزاء العديد من القضايا المرتبطة بحالة حقوق الإنسان في إيران، مشيرا إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في إيران التي يدفع ثمنها الشعب الإيراني، ولا سيما أقلية الأحواز التي تتعرض للمضايقة والتمييز المستمر مما له الأثر المباشر في عدم تمتعهم بأبسط حقوقهم الأساسية.ودعت المملكة المجتمع الدولي لوضع حد للانتهاكات الإيرانية لحقوق الإنسان سواءً الانتهاكات التي ترتكبها ضد فئات من الشعب الإيراني بدافع عنصري أو الانتهاكات العابرة للحدود والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وإثارة النزعات الطائفية من خلال دعم الأحزاب والميليشيات الإرهابية، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".وأوضح المندوب السعودي أن المملكة تعرضت لاعتداءات بالطائرات المسيرة والصواريخ من قبل ميليشيات إرهابية مدعومة من إيران، مبينًا أن هذه السياسة التي تتبعها إيران ليست انتهاكات للقوانين الدولية فحسب بل تؤدي إلى تعريض المنطقة للخطر والدمار والحروب والنزاعات.