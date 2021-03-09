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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة» تعلن عن وظائف قيادية بالهيئة البيطرية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:57 م
السيد القصير
السيد القصير
عبدالناصرمحمد
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أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، الثلاثاء، حاجتها لشغل الوظيفة القيادية الشاغرة بالهيئة ومديريات الطب البيطري طبقًا لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وهى كالتالي
- مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم (بالمستوي الوظيفي العالية)

- مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة قنا (بالمستوي الوظيفي مدير عام)، ومدير مديرية الطب البيطري بمحافظة اسيوط ( بالمستوي الوظيفي مدير عام)، ومدير عام الادارة العامة للصحه العامة والامراض المشتركه ( بالمستوي الوظيفي مدير عام )، ومدير عام الادارة العامة للحجر البيطري والفحوص بشرق الدلتا وسيناء ( بالمستوي الوظيفي مدير عام)

ويمكن الاطلاع علي بطاقه وصف الوظيفه وشروط شغلها والمستندات الواجب تقديمها بمبني ديوان عام الهيئة ـ بمبني مجمع الامانات شارع نادي الصيد بالدقي ـ الدور السابع، حيث تقدم الطلبات باسم الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة في موعد غايته شهر من تاريخ نشر الاعلان وتسلم الطلبات باليد أو بالبريد لأمانة لجنة القيادات ولن تقبل الطلبات التي ترد بعد الموعد المحدد ويرفق بالطلب (عدد 6 صور فوتوغرافية مقاس 4*6 حديثة ـ بيان حالة وظيفية متضمنا كافة البيانات الوظيفية ـ بيان بأهم الانجازات التي تم تنفيذها مدعما بصور المستندات المؤيدة لذلك إن وجدت ـ مقترحات بتطوير العمل لشغل الوظيفة ـ صورة بطاقة الرقم القومي

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