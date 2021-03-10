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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

هنا الزاهد تكشف كواليس حكاية «لا سحر ولا شعوذة» بمسلسل «حلوة الدنيا سكر»

الأربعاء 10/مارس/2021 - 04:15 ص
هنا الزاهد
هنا الزاهد
هاجر رضا
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تصدر مسلسل «حلوة الدنيا سكر» حكاية «لا سحر ولا شعوذة» مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ومحركات البحث بنسبة مشاهدات عالية تخطت الـ50 مليون مشاهد.

وأعربت الفنانة هنا الزاهد، عن سعادتها البالغة لتصدر المسلسل قائمة الأعلى مشاهدة عبر مواقع الفيديوهات «يوتيوب» بمشهد من حدوتة «لا سحر ولا شعوذة».

وأضافت «الزاهد» في تصريحات لـ«الدستور»: «الحمد لله على النجاح، كنت مرعوبة أثناء التصوير، وما زلت بسبب القصص المقبلة التي سيتم عرضها، خاصة أنها قصص مختلفة وشخصياتها بالطبع مختلفة».

وتقدّم «هنا» في العمل 9 شخصيات مختلفة تمامًا عن بعضها بعضًا، وانتهى عرض الحكاية الأولى «ساندى كراش»، حيث جسدت دور مدربة «نسانيس» في سيرك وتدخل فى العديد من الأزمات والمواقف الاجتماعية، وقصة «الجريمة لا تفيد»، ويعرض حاليًا حكاية «لا سحر ولا شعوذة».

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