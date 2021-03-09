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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

نائب رئيس جامعة الأزهر يشيد بجهود إدارة كلية أصول الدين بالمنوفية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:38 م
الدكتور محمد أبو
الدكتور محمد أبو زيد الأمير
إسلام أبوالمجد
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أجرى الدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الوجه البحري بطنطا، جولة تفقدية مفاجئة لمتابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية، واطمأن نائب رئيس الجامعة على توفير جميع مقومات الراحة للطلاب بقاعات الامتحانات، ووجود الأساتذة والمراقبين لحل أية مشكلة تطرأ خلال الامتحانات، واستطلع آراء الطلاب حول مراعاة توزيع المنهج والأسئلة على الوقت المخصص للامتحان.

وخلال الجولة أشاد نائب رئيس الجامعة بتطبيق كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية للإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا، والجهود المبذولة من إدارة الكلية لتوفير الراحة للطلاب.

رافق نائب رئيس الجامعة خلال الجولة كل من: الدكتور عبد الفتاح خضر، عميد الكلية، والدكتور خالد عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور فتحي حجازي، مدير وحدة الجودة، ومدير الكلية، ورؤساء الكنترولات.
نائب رئيس جامعة الأزهر يشيد بجهود إدارة كلية أصول الدين بالمنوفية
نائب رئيس جامعة الأزهر يشيد بجهود إدارة كلية أصول الدين بالمنوفية
نائب رئيس جامعة الأزهر يشيد بجهود إدارة كلية أصول الدين بالمنوفية
نائب رئيس جامعة الأزهر يشيد بجهود إدارة كلية أصول الدين بالمنوفية
نائب رئيس جامعة الأزهر يشيد بجهود إدارة كلية أصول الدين بالمنوفية
نائب رئيس جامعة الأزهر يشيد بجهود إدارة كلية أصول الدين بالمنوفية

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