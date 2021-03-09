الفنان ماجد القلعى يستنكر ربط صورته بصورة المتحرش

استنكر الفنان ماجد القلعي ما قام به البعض بتداول صورته هو وعمرو أديب مصحوبة بإشارات وعبارات تفيد بأنه المتحرش بالفتاة في القضية المعروفة إعلاميًا بمتحرش المعادي.وقال الفنان ماجد القلعي في بيان صحفي إنه أصيب بالصدمة هو وعائلته عندما تم نشر صورة له بجوار صورة للمتحرش، مطالبًا رواد رواد مواقع التواصل الإجتماعي بعدم نشر مثل هذه السخافات وأنه ليس له علاقة بالموضوع من قريب أو بعيد وأن ما يحدث مجرد تشابه فقط.