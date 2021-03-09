بدء التحقيق مع المتهم في واقعة التحرش بطفلة المعادي
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:31 م
نجلاء رفاعيطباعة
بدأت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، الثلاثاء، التحقيق مع المتهم بالتحرش بطفلة داخل عقار بميدان الحرية بمنطقة المعادي.
ووصل المتهم منذ ربع ساعة إلى نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية؛ للتحقيق معه وسماع أقواله وسط حراسة أمنية مشددة من مأمورية قسم شرطة المعادي.
أكد جميع الشهود في أقوالهم عدم معرفتهم بالمتهم من قبل وأنهم فوجئوا يوم الحادث بصدور أصوات من مدخل العقار وشاهدوا المتهم وهو يخرج، ثم اختفي وعلموا بواقعة تحرشه بالطفلة.
وكلفت نيابة جنوب القاهرة الكلية نجدة الطفل بوزارة التضامن بالبحث عن الطفلة المجني عليها في واقعة التحرش، وإحضارهم إلى النيابة لاستكمال التحقيقات.
وتستمع النيابة إلى أقوال شهود العيان وهم طبيبة تحاليل وفتاة أخرى، وتبين أن المكان الذي خرجت منه سيدتين لنجدة الطفلة هو معمل تحاليل في الطابق الأرضي من عقار بميدان الحرية بالمعادي، وليست شقة سكنية.
وكشفت التحقيقات الأولية التى تجريها جهات التحقيق والأجهزة الأمنية أن الطفلة التي تعدى عليها أحد الأشخاص داخل مدخل عمارة بمنطقة المعادي، بائعة مناديل وكانت متواجدة في الشارع، ويقوم فريق من مباحث الإنترنت ومباحث القاهرة والنيابة العامة بالتحقيق في الواقعة.
وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على كاميرات المراقبة وطلب التحريات عن الواقعة وسرعة ضبط وإحضار المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معه ومواجهته بالفيديوهات المتحفظ عليها وتحديد هوية الطفلة وأسرتها.
ووصل المتهم منذ ربع ساعة إلى نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية؛ للتحقيق معه وسماع أقواله وسط حراسة أمنية مشددة من مأمورية قسم شرطة المعادي.
أكد جميع الشهود في أقوالهم عدم معرفتهم بالمتهم من قبل وأنهم فوجئوا يوم الحادث بصدور أصوات من مدخل العقار وشاهدوا المتهم وهو يخرج، ثم اختفي وعلموا بواقعة تحرشه بالطفلة.
وكلفت نيابة جنوب القاهرة الكلية نجدة الطفل بوزارة التضامن بالبحث عن الطفلة المجني عليها في واقعة التحرش، وإحضارهم إلى النيابة لاستكمال التحقيقات.
وتستمع النيابة إلى أقوال شهود العيان وهم طبيبة تحاليل وفتاة أخرى، وتبين أن المكان الذي خرجت منه سيدتين لنجدة الطفلة هو معمل تحاليل في الطابق الأرضي من عقار بميدان الحرية بالمعادي، وليست شقة سكنية.
وكشفت التحقيقات الأولية التى تجريها جهات التحقيق والأجهزة الأمنية أن الطفلة التي تعدى عليها أحد الأشخاص داخل مدخل عمارة بمنطقة المعادي، بائعة مناديل وكانت متواجدة في الشارع، ويقوم فريق من مباحث الإنترنت ومباحث القاهرة والنيابة العامة بالتحقيق في الواقعة.
وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على كاميرات المراقبة وطلب التحريات عن الواقعة وسرعة ضبط وإحضار المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معه ومواجهته بالفيديوهات المتحفظ عليها وتحديد هوية الطفلة وأسرتها.