بدء التحقيق مع المتهم في واقعة التحرش بطفلة المعادي

بدأت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، الثلاثاء، التحقيق مع المتهم بالتحرش بطفلة داخل عقار بميدان الحرية بمنطقة المعادي.ووصل المتهم منذ ربع ساعة إلى نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية؛ للتحقيق معه وسماع أقواله وسط حراسة أمنية مشددة من مأمورية قسم شرطة المعادي.أكد جميع الشهود في أقوالهم عدم معرفتهم بالمتهم من قبل وأنهم فوجئوا يوم الحادث بصدور أصوات من مدخل العقار وشاهدوا المتهم وهو يخرج، ثم اختفي وعلموا بواقعة تحرشه بالطفلة.وكلفت نيابة جنوب القاهرة الكلية نجدة الطفل بوزارة التضامن بالبحث عن الطفلة المجني عليها في واقعة التحرش، وإحضارهم إلى النيابة لاستكمال التحقيقات.وتستمع النيابة إلى أقوال شهود العيان وهم طبيبة تحاليل وفتاة أخرى، وتبين أن المكان الذي خرجت منه سيدتين لنجدة الطفلة هو معمل تحاليل في الطابق الأرضي من عقار بميدان الحرية بالمعادي، وليست شقة سكنية.وكشفت التحقيقات الأولية التى تجريها جهات التحقيق والأجهزة الأمنية أن الطفلة التي تعدى عليها أحد الأشخاص داخل مدخل عمارة بمنطقة المعادي، بائعة مناديل وكانت متواجدة في الشارع، ويقوم فريق من مباحث الإنترنت ومباحث القاهرة والنيابة العامة بالتحقيق في الواقعة.وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على كاميرات المراقبة وطلب التحريات عن الواقعة وسرعة ضبط وإحضار المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معه ومواجهته بالفيديوهات المتحفظ عليها وتحديد هوية الطفلة وأسرتها.