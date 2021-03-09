الأنبا باخوم يزور رهبنة إخوة المدارس المسيحية «الفرير»

في إطار الزيارات الرعوية للرهبانيات المتنوعة زار مساء اليوم، صاحب النيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الايبارشية البطريركية للكنيسة الكاثوليكية رهبنة إخوة المدارس المسيحية (الفرير) بالظاهر.دار اللقاء حول بحث صور التعاون الرعوي بين الإيبارشية والكنيسة المحلية، بهدف دعم المجتمع وخدماته اجتماعيًا.