بعد واقعة «طفلة المعادى».. برلمانية تطالب بتعديل قانون العقوبات

قالت الدكتورة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، والقيادية بحزب مستقبل وطن، أنها سوف تتقدم إلى مجلس النواب بتعديل قانون العقوبات؛ بسبب قضية طفلة المعادي التي تم التحرش بها.وأضافت «السيد»، في تصريحات تليفزيونية: «سوف أطالب القضاء العادل بالحكم على متحرش طفلة المعادي من أول جلسة»، مؤكدة أن مثل هذه الأفعال تخرج جيل من الفتيات محطم نفسيًا.وأوضحت النائبة البرلمانية، أن واقعة التحرش بطفلة المعادي، يشير إلى مصيبة كبرى واغتيال البراءة وغياب الضمير والإنسانية.