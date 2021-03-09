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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حجز صاحب مخزن غير مرخص لحيازته ألعابًا نارية بالمرج

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:36 م
حجز صاحب مخزن
حجز صاحب مخزن
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة المرج، الثلاثاء، بحجز متهم بإدارة مخزن غير مرخص لتصنيع الألعاب النارية بالمرج 24 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأكدت المعلومات والتحريات قيام عاطل بالاتجار بالألعاب النارية، متخذًا من دائرة القسم مكانًا لمزاولة تجارته غير المشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته كمية من الألعاب النارية قدرها ٣٠٠٠ قطعة صغيرة الحجم، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وأضاف بتصنيعها داخل مخزن كائن بالعقار سكنه بدائرة قسم شرطة المرج.

وعثر بداخل المخزن على كمية من مادة البارود وزنت ٨ كيلوجرامات، كمية من مسحوق الكبريت زنة ٣ كيلوجرامات، وكمية من سلك "فتيل"، كمية من الأوراق تستخدم فى تصنيع الصواريخ والألعاب النارية، ٥٠٠٠ ألف قطعة ألعاب وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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