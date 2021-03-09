إصابة باتشيكو في المران.. وطبيب الزمالك يكشف التفاصيل

تعرض جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، لإصابة في الركبة في المران الجماعي للفريق أمس الإثنين، استعداداً لمواجهة سيراميكا كيلوباترا في السابعة والنصف من مساء يوم الخميس المقبل بالجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وكشف محمد أسامة طبيب الفريق حجم الإصابة التي تعرض لها باتشيكو في مران الفريق الجماعي، مؤكداً أن البرتغالي تعرض للإصابة في مران الأمس وليس اليوم والأمر بسيط وليس كما تحدث البعض حيث تعرضت ركبة المدرب لالتواء بسيط أثناء مرانه مع الفريق.