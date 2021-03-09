أسرة «حرب أهلية» تحتفل بعيد ميلاد يسرا

احتفل اليوم فريق عمل مسلسل «حرب أهلية» بعيد ميلاد النجمة يسرا، حيث فاجئت شركة العدل جروب وأسرة المسلسل الفنانة بتورتة عيد ميلادها داخل لوكيشن العمل.وكذلك تفاجىت يسرا بحضور مجموعة كبيرة من أصدقائها وصديقاتها من داخل وخارج الوسط الفني.فيما حرصت الإعلامية بوسى شلبي على إحضار تورتة خاصة لصديقتها يسرا، وتم الحفل في أجواء من البهجة والسعادة.