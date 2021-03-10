أسعار اليورو فى مصر اليوم الأربعاء 10-3-2021
الأربعاء 10/مارس/2021 - 06:16 ص
حسين العمدةطباعة
تقدم «الدستور» تقريرًا يحتوي على كافة أسعار اليورو في مصر، اليوم الأربعاء 10-3-2021، ويبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن أسعار اليورو الأوروبي في البنوك المصري، ونستعرض لكم الأسعار أمام الجنيه المصري، في عدد من البنوك، وهي "البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي cib، وبنك عوده، وبنك القاهرة، وبنك الإسكندرية، وبنك القاهرة".
وتمثل أسعار اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري اهتماما بالنسبة للقارئ المصري والعربي بشكل يومي على جوجل، ولديكم تقرير يومي يتضمن أسعار اليورو الأوروبي في البنوك المصرية، ووفقا لآخر التحديثات في البنوك المصرية بحسب سعر الصرف داخل البنوك.
سعر اليورو الأوروبى فى البنك الأهلى المصري اليوم
بلغ سعر اليورو الأوروبى اليوم في البنك الأهلى، عند الشراء 18.5352 جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع 18.778 جنيه مصري.
سعر اليورو الأوروبي في بنك مصر اليوم
وصل سعر اليورو الأوروبى اليوم في بنك مصر، عند الشراء 18.5352 جنيه مصري، فيما وصل سعره عند البيع 18.778 جنيه مصري.
سعر اليورو الأوروبي في البنك التجاري الدولي cib اليوم
سجل سعر اليورو الأوروبي داخل البنك التجارى الدولى اليوم عند الشراء 18.5588 جنيه مصري، فيما بلغ سعره عند البيع 18.7924 جنيه مصري.
سعر اليورو الأوروبي في بنك القاهرة اليوم
بلغ سعر اليورو الأوروبى اليوم في بنك القاهرة، عند الشراء 18.5500 جنيه مصري، فيما وصل سعره عند البيع 18.7200 جنيه مصري.
سعر اليورو الأوروبي في بنك عوده اليوم
سجل سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري، اليوم، عند الشراء 18.5588 جنيه مصري، فيما بلغ سعره عند البيع 18.7924 جنيه مصري.
سعر اليورو الأوروبي في بنك الإسكندرية اليوم
وصل سعر اليورو الأوروبي في بنك الإسكندرية، اليوم، عند الشراء 18.522 جنيه مصري، فيما بلغ سعره عند البيع 18.79جنيه مصري.
سعر اليورو الأوروبي في بنك أبو ظبي اليوم
بلغ سعر الين الياباني في بنك أبوظبي، اليوم، عند الشراء 18.5707 جنيه مصري، فيما وصل سعره عند البيع 18.7245 جنيه مصري.
وتمثل أسعار اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري اهتماما بالنسبة للقارئ المصري والعربي بشكل يومي على جوجل، ولديكم تقرير يومي يتضمن أسعار اليورو الأوروبي في البنوك المصرية، ووفقا لآخر التحديثات في البنوك المصرية بحسب سعر الصرف داخل البنوك.
أسعار اليورو اليوم الأربعاء في مصر
سعر اليورو الأوروبى فى البنك الأهلى المصري اليوم
بلغ سعر اليورو الأوروبى اليوم في البنك الأهلى، عند الشراء 18.5352 جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع 18.778 جنيه مصري.
سعر اليورو الأوروبي في بنك مصر اليوم
وصل سعر اليورو الأوروبى اليوم في بنك مصر، عند الشراء 18.5352 جنيه مصري، فيما وصل سعره عند البيع 18.778 جنيه مصري.
سعر اليورو الأوروبي في البنك التجاري الدولي cib اليوم
سجل سعر اليورو الأوروبي داخل البنك التجارى الدولى اليوم عند الشراء 18.5588 جنيه مصري، فيما بلغ سعره عند البيع 18.7924 جنيه مصري.
سعر اليورو الأوروبي في بنك القاهرة اليوم
بلغ سعر اليورو الأوروبى اليوم في بنك القاهرة، عند الشراء 18.5500 جنيه مصري، فيما وصل سعره عند البيع 18.7200 جنيه مصري.
سعر اليورو الأوروبي في بنك عوده اليوم
سجل سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري، اليوم، عند الشراء 18.5588 جنيه مصري، فيما بلغ سعره عند البيع 18.7924 جنيه مصري.
سعر اليورو الأوروبي في بنك الإسكندرية اليوم
وصل سعر اليورو الأوروبي في بنك الإسكندرية، اليوم، عند الشراء 18.522 جنيه مصري، فيما بلغ سعره عند البيع 18.79جنيه مصري.
سعر اليورو الأوروبي في بنك أبو ظبي اليوم
بلغ سعر الين الياباني في بنك أبوظبي، اليوم، عند الشراء 18.5707 جنيه مصري، فيما وصل سعره عند البيع 18.7245 جنيه مصري.