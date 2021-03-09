محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لتطوير منطقة الامتداد العمراني

بحثت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الموقف الخاص بمشروعات المرافق والطرق بمنطقة الامتداد العمراني بمدينة رأس البر، خلال الاجتماع الذى عقدته اليوم الثلاثاء، مع المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمهندس رمزي محمود رئيس قطاع شمال الدلتا بشركة المقاولون العرب والمهندس أحمد أبو العطا رئيس قطاع كهرباء دمياط ورأفت نور مدير عام الشئون المالية والإدارية واللواء حسين لبيب رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر والمهندس طارق بدوى مدير مديرية الطرق والنقل.وناقشت "المحافظ" آخر التطورات بشأن إجراءات استلام أعمال توصيل المياه بالمنطقة من شركة المقاولون العرب المُنفذة لهذه المشروعات، إذ أكدت في هذا الخصوص بوضع خطوات محددة لتنفيذ حنفيات إطفاء حريق لاستلام شبكة المياه بالكامل.واطلعت "الدكتورة منال عوض" على الموقف التنفيذي لشبكة الصرف الصحي والتي تم الانتهاء منها بالكامل، كما ناقشت آليات الانتهاء من المشروعات الخاصة بشبكات الإنارة والكهرباء والطرق، إذ أكدت على وضع خطة محددة لنهو هذا الملف في أسرع وقت ممكن مع مراعاة أية خطط مستقبلية قد تستجد، موجهة بتشكيل لجنة تختص بتنفيذ إجراءات الاستلام الجزئي لكل منطقة يتم الانتهاء من هذه الأعمال بها.وناشدت "المحافظ" المواطنين من ملاك التقسيمات بالامتداد بسرعة التوجه إلى الوحدة المحلية بالمدينة لاستخراج التراخيص اللازمة بعد الحصول على موافقة الأمانة العامة لوزارة الدفاع بتعديل قيود الارتفاع إلى ١٢ م، حتى يتسنى توصيل المرافق لهذه التقسيمات.