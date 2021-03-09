نيابة طوخ تأمر بحجز مديرة التنظيم بقها لاتهامها بالرشوة والتزوير

أمر طاهر غنيم، مدير نيابة طوخ، بحجز مديرة التنظيم بمدينة قها، للعرض باكر على النيابة العامة، لحين ورود تحريات مباحث الأموال العامة.وكان قد تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا بقيام ضباط مباحث الأموال العامة ضبط المهندسة "ر. ا. ع"، مهندسة التنظيم بمدينة قها، لقيامهما بتسهيل الاستيلاء على أملاك الدولة أجل التربح للغير والتربح لنفسها وتزوير في المحررات الرسمية منها أو من الآخرين، وتم تحرير محضر برقم 5794 جنح طوخ وتولت النيابة التحقيق.والجديد بالذكر أن تلك المهندسة، كانت تعمل بعقد وتم تثبيتها في 2017 على الصناديق الخاصة وكانت قائمة بأعمال مديرة التنظيم حتى 31 يناير الماضي حتى تم انتدابها بمجلس مدينة قها والمخالفات عن تراخيص.