8 مصابين في انقلاب سيارة بالفيوم

أصيب 8 مواطنين في حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بسبب انقلاب سيارة محملة بمادة" الشبة"، بطريق القاهرة أسيوط الغربي وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.وكان مرفق إسعاف الفيوم تلقي إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بمنطقة مفارق جرزا على طريق أسيوط الغربي بمحافظة الفيوم، وانتقلت سيارات إسعاف لمكان الحادث وتبين إصابة 8 أشخاص بحروق خطيرة من المادة واختناق، جراء اشتعال النيران بسبب مادة "الشبة"، وتم نقلهم لمستشفى الفيوم العام لعمل الإسعافات اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وأخطار النيابة المختصة للتحقيق.