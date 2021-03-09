إيبارشية العاشر من رمضان تحتفل بعيد سيامة الأنبا مقار

احتفلت إيبارشية العاشر من رمضان والشرقية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم بالتذكار الثامن لعيد سيامة الأنبا مقار أسقفًا بيد البابا تواضروس الثاني.وتقدم مجمع كهنة وشمامسة الإيبارشية برسالة تهنئة للأنبا مقار، بمناسبة عيد سيامته أسقفًا، وذلك بالتزامن مع احتفال الكنيسة ببدء الصوم الكبير.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، حتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.